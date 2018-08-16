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Beşiktaş'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Filistinli Muhammed Asho'nun kullandığı 34 YC 9515 plakalı otomobil, Bomonti-Beşiktaş tünelinin çıkışında, bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Erdal Altın'ın (34) idaresindeki 34 ZB 5679 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletle yaklaşık 75 metre sürüklenen Altın yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

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Beşiktaş Bomonti-Beşiktaş tüneli Dolmabahçe kurye Motosiklet trafik kazası

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