HABER

Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta elinde oyuncak silahla soygun yapan kişi, yaklaşık 7 bin lirayla kayıplara karıştı.  Olay Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun 

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul (DHA) BEŞİKTAŞ'ta elinde oyuncak silahla soygun yapan kişi, yaklaşık 7 bin lirayla kayıplara karıştı.
Olay Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren soyguncu, elindeki silahı kasada bulunan görevliye doğrultarak paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alan soyguncu koşarak marketten çıktı. Yol üzerindeki bir taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını inceleyerek soyguncunun bindiği taksinin plakasını tespit etti. Görüntülerden silahın oyuncak olduğu da belirlendi. Araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, aracı Taksim Meydanı'nda durdurdu. Araç sürücüsünün bilgisine başvuran polis ekipleri, soyguncunun Barbaros bulvarında indiğini öğrendi. Taksici ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TAKSİYE BİNEREK UZAKLAŞTI
Olayın yaşandığı marketin üst katında oturduğunu söyleyen Şahin Arlı, “ Ben bir gürültü duydum. Bir kişi elinde silahla marketten çıktı. Daha sonra taksiye binerek uzaklaştı. Ben yukarıda oturuyorum. Olayı camdan gördüm. Tek kişiydi elinde silahı vardı" dedi.
Polis ekiplerinin kaçan soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun Beşiktaş'ta oyuncak silahla soygun

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıSon dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
Eski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezasıEski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.