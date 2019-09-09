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BEŞİKTAŞ'TA POLİS EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri ve toplum destekli polisler katıldı. Beşiktaş Birgül Erdem Anadolu Lisesi önünde şüpheli görülen araçları durduran ekipler araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Araçları da tek tek inceledi. Toplum destekli polisler ise okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine, 'çocuklarda kötü alışkanlıkların önlenmesi' konulu broşür dağıttı.

Görüntü Dökümü
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-Toplum destekli polisin okul bahçesinde velilere broşür dağıtılması
-Top. Des. Polisin velilere uyarılarda bulunması
-Polisin okul bahçesinde dolaşması
-Okul önünde polisin beklemesi
-Okul önünden geçen şüpheli araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Okul önünde polis ekipelrinin güvenlik önlemi alması
-Okul önünden genel ve yakın detaylar

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Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim 
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