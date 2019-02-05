Beşiktaş'ta polisten kaçan şahıs yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin gözaltına almak istediği bir şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde silahlı kavga yaşandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde boş kovanlar olduğunu tespit etti. Daha sonra ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen bir şahsı gözaltına almak istedi.
O sırada 34 AY 6580 plakalı lüks bir araçla olay yerinden kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Şüpheli şahıs, Levazım Mahallesi Koru Sokak'a geldiği sırada yol üzerinde bulunan bazı araçlara çarptı. Kaza sonrasında aracının lastiği patlayan ve yaya şekilde kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kazanın gerçekleştiği noktada güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri, şüpheli şahsın aracında detaylı inceleme başlattı.
Şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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