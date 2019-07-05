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Beşiktaş’ta rezidans inşaatında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Zincirlikuyu’da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Beşiktaş’ta rezidans inşaatında korkutan yangın

Beşiktaş Zincirlikuyu’da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu’da bir rezidans inşaatında yaşandı. Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev almasıyla bir anda yangın büyüdü. Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş’ta rezidans inşaatında korkutan yangın

Beşiktaş’ta rezidans inşaatında korkutan yangın

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