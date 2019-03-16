HABER

Beşiktaş’ta sabah saatlerinde silah sesleri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 07:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Nispetiye caddesinde sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araçtan havaya kurşun sıkıldı.

Beşiktaş Nispetiye caddesinde sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araçtan havaya kurşun sıkıldı. Kurşunlardan biri iş yerinin klimasına isabet ederken, caddede 6 tane boş kovan bulundu.
Olay, 05.20 sularında Beşiktaş Levent Mahallesi Nispetiye Caddesi ile Sülün Sokağın kesiştiği mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen beyaz bir araçtan 6 el ateş edildi. Ateş edilmesi üzerine araç, olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan bir tanesinin yolun karşısında bulunan bir iş yerinin klimasına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından boş kovanlar incelenmek üzere merkeze götürüldü.
Polis ekipleri, kurşunların sıkıldığı aracın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Başkent’te alkollü sürücü 4 araca birden çarptıBaşkent’te alkollü sürücü 4 araca birden çarptı
Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.