Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Aşil tendonu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 35. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı.

Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

Beşiktaş'ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu.

Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

