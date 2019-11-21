HABER

Beşiktaş’ta saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatından açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 19:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta yürüdüğü esnada saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin Avukatı Burak Evci, olaya ve mahkemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırıdan önce de, sonrada alenen aşağılamaya yönelik paylaşımları var, Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan ediyor” dedi.Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Ş.N.E.’ye yürüdüğü esnada Berrak K.

Beşiktaş’ta yürüdüğü esnada saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin Avukatı Burak Evci, olaya ve mahkemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırıdan önce de, sonrada alenen aşağılamaya yönelik paylaşımları var, Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan ediyor” dedi.
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Ş.N.E.’ye yürüdüğü esnada Berrak K. saldırmış, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Berrak K., ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelinin tutuklanmasının ardından saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen Ş.N.E.’nin avukatı Burak Evci, yaşanan saldırıya ile müvekkilinin psikolojik durumuna ve şüphelinin akıl sağlığına kadar bir çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Müvekkilim olay sonrası psikolojik rahatsızlık geçirdiği için rapor aldı”
Yaşanan süreçten müvekkilinin psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirten Avukat Burak Evci, “Yaşanan süreçten sonra bizim müvekkilimiz olay sonrası psikolojik rahatsızlıklar geçirdiği için rapor aldı. şu anda hala olayın şokunu üzerinden atabilmiş değil, şahısta bildiğiniz gibi yakalandı, ifadesi alınmak üzere. Bizim bu gün sunmuş olduğumuz sosyal medya çıktılarında şahsın daha önce halkın bir kesimini aşağılayan bir kesimini, bir kesime karşı kışkırtan paylaşımları bulunmakta. Biz bunlarda bugün mahkemeye sunduk. Sunmuş olduğumuz evraklarla ve kendi ifadesinde de beyan ettiği gibi tutuklandı” dedi.

“Alenen aşağılamaya yönelik saldırıdan önce de paylaşımları var”
Ruh sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Avukat Evci, “Saldırıdan önce de paylaşımları var, alenen aşağılamaya yönelik. Saldırıdan sonra da paylaşımları var. Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan etmekte. Olay 12 Kasım’da gerçekleşiyor. 17 Kasım’da bu şekilde kendisinin gülen bir şekilde selfiesi paylaşılmış. Yine olaydan sonra, ‘Günlük azarlarından utanıp, aşağılanıp kaçtılar yine, tahmin edersiniz ezan vaktidir, solukları ansızın kesile’ diye bu şekilde yapmış olduğu paylaşımlar var. Biz bunları da savcılıkla ve mahkemeyle paylaştık. Gerekli bütün işlemler yapıldı ve bunların neticesinde kendisi de bu gün tutuklandı” şeklinde konuştu.

“Akıl sağlığının yerinde olduğunu ve davranışları bilinçli yaptığını düşünüyoruz”
Akıl sağlığıyla ilgili rapor alınıp alınmayacağı mahkemenin isteğinde olduğun belirten Evci, “Rapor isteyip istememe mahkemenin kendi görüşü fakat bizim anladığımız kadarıyla, vermiş olduğu ifadeden paylaşımlardan, sanatçı olduğun belirtmiş, bir takım galeride paylaşımlarda bulunmuş, resim sergilerine katılmış. Bunlar da akıl sağlığının yerinde olduğunu göstermekte, yapılan davranışları bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyoruz. Mahkeme de bizimle aynı kanaatte olduğunu düşünüyoruz, çünkü şu anda tutuklanması gerçekleşti” diye konuştu.

PARTNERDekolteler galaya damga vurdu Dekolteler galaya damga vurdu
Fuat Oktay Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuştuFuat Oktay Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldıCHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdi

İsrail'i sarsan karar! Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için kritik uyarı!

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.