Beşiktaş’ta saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatından açıklamalar

Beşiktaş’ta yürüdüğü esnada saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin Avukatı Burak Evci, olaya ve mahkemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Saldırıdan önce de, sonrada alenen aşağılamaya yönelik paylaşımları var, Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan ediyor” dedi.

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Ş.N.E.’ye yürüdüğü esnada Berrak K. saldırmış, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Berrak K., ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelinin tutuklanmasının ardından saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen Ş.N.E.’nin avukatı Burak Evci, yaşanan saldırıya ile müvekkilinin psikolojik durumuna ve şüphelinin akıl sağlığına kadar bir çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Müvekkilim olay sonrası psikolojik rahatsızlık geçirdiği için rapor aldı”

Yaşanan süreçten müvekkilinin psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirten Avukat Burak Evci, “Yaşanan süreçten sonra bizim müvekkilimiz olay sonrası psikolojik rahatsızlıklar geçirdiği için rapor aldı. şu anda hala olayın şokunu üzerinden atabilmiş değil, şahısta bildiğiniz gibi yakalandı, ifadesi alınmak üzere. Bizim bu gün sunmuş olduğumuz sosyal medya çıktılarında şahsın daha önce halkın bir kesimini aşağılayan bir kesimini, bir kesime karşı kışkırtan paylaşımları bulunmakta. Biz bunlarda bugün mahkemeye sunduk. Sunmuş olduğumuz evraklarla ve kendi ifadesinde de beyan ettiği gibi tutuklandı” dedi.