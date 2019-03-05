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Beşiktaş'ta silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Kavga sırasında bacağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vişnezade Mahallesi Dibekçi Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga ettiği gruptaki bir kişinin silahla ateş ettiği Yakup K. bacağından yaralandı. Ateş eden kişi ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Beşiktaş silahla yaralama Vişnezade Mahallesi

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