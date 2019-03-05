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Beşiktaş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 21.00 sularında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Dibekçi Sokak’ta meydana geldi.

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 21.00 sularında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Dibekçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. tartışma bir süre sonra büyüyünce ismi öğrenilemeyen bir şahıs, yanında çıkardığı silahla Yakup K., isimli şahsa ateş etmeye başladı. Ayağından aldığı kurşunlarla Yakup K. yaralandı. İsmi öğrenilemeyen iki şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan şahısları tartışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslar önce kendi aralarından tartıştıkları ve ardından bir şahsın yanındaki silahı çıkarak kaçmaya çalışan Yakuk K’ya, arkadan kurşun sıktığı ve Yakup K’nın iki ayağından yaralandığı görülüyor.
Silah sesleriyle sokağa indiğini belirten Sinan Arslan, “Kurşun sesleri geldi. Ne olduğunu anlamak için aşağıya indik. Sonra baktık birine silah sıkmışlar, yaralanmış. Şahıs kaçmış, şuanda araştırıyorlar” diye konuştu.

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