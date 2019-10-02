Beşiktaş'ta silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sırtından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum