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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir apartmandan gelen kokular üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki apartmanının giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen polis, yalnız yaşayan 51 yaşındaki Erol Gelişken’in evine girdi. Yapılan incelemede Gelişken’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gelişken’in kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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Beşiktaş Gelişken Apartmanı Muradiye mahallesi şüpheli ölüm

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