Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Akatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Nur Fahri Akman'ın yaşadığı tek katlı evden gelen duman kokuları ve pencere kenarlarındaki islerden şüphelenen komşuları, durumu önce ev sahibine bildirdi.
Ev sahibinde bulunan anahtarla eve giren komşular, Akman'ın kapı girişinde hareketsiz halde yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akman'ın cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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