HABER

Beşiktaş’ta şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 01:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti.

Beşiktaş’ta bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Yıldızposta Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kasapoğlu (59) isimli bir kişi kaldırımda hafif tempoyla yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yere yığılan Kasapoğlu’na müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı müdahalede İsmail Kasapoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri Kasapoğlu’nun cenazesi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kasapoğlu’nnu kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulunduKayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıKonya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta, köyde çıkan yangında 7 ev ve 2 ahır yandı

Bayburt'ta büyük yangın! 7 ev küle döndü!

Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.