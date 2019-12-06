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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm, sokakta cansız bedeni bulundu  

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 08:30 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de 34 yaşındaki Volkan Ekinci sokakta ölü bulundu.

Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de 34 yaşındaki Volkan Ekinci sokakta ölü bulundu.
Ortaköy Varnalı Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen kişinin 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

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