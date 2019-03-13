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BEŞİKTAŞ'TA TAKSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil yol ortasında bulunan demirleri aşarak karşı yönden gelen taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil yol ortasında bulunan demirleri aşarak karşı yönden gelen taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası takside bulunan iki kadın yaralanırken, sürücü de araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza Beşiktaş, Barbaros Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PB 6960 plakalı otomobil, Barbaros Bulvarından Taksim istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil yol ortasındaki demir bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Ebubekir Beyter'in kullandığı 34 TBY 44 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilde bulunan 2 kişi yara almazken, taksi sürücüsü araçta sıkıştı. Takside bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yolcu da yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki kadın yolcunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri takside kaza sonrası sıkışan Ebubekir Beyter'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık görevlileri de takside sıkışan sürücüye bulunduğu yerde müdahale ederek hayatta tutmak için çaba saffetti. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü Ebubekir Beyter hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri de Beyter'in cansız bedenini çalışmalar sonucunda araçtan çıkardı. Beyter'in cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada taksi sürücüsünün iş arkadaşı olay yerine gelerek polisten bilgi aldığı görüldü.

KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya neden olan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. Trafik polisleri yaptıkları alkol kontrolünde sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekiplerinin kontrollü verdiği yol tamamen açıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Kazanın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Polisin önlemi
-.İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
- Araçtan çıkarılan yaralı kadın yolcunun görüntüsü
- Trafikten görüntü
- Genel ve detaylar

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