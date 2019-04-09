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Beşiktaş'ta Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında (ÖZEL HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekât ekipleri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Beşiktaş'ta bir adrese gece saatlerinde operasyon yaptı. Ekipler saat 00.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. VATANDAŞLARIN CAMDAN BAKMASINA DAHİ İZİN VERİLMEDİ Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Özel Harekât ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmeleri istedi. BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Adreste yaklaşık iki saat süren aramaların ardından evde kalan Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne götürüldükten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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