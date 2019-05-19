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Beşiktaş'ta TGB üyelerinin 19 Mayıs yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Beşiktaş'tan Küçükçiftlik Park’a yürüyüş düzenledi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen TGB üyeleri “100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye için Kenetlenö sloganıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk Bayrakları taşıyan grup, polis korteji eşliğinde Dolmabahçe Caddesi'nden Küçükçiftlik Parkı'na kadar yürüdü. Grup yürüyüşü sırasında 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene' şeklinde slogan attı, İzmir Marşı’nı söyledi.

Yürüyüş sırasında Dolmabahçe Caddesi araç trafiğine kapatılırken yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yürüyüşün ardından Küçükçiftlik Park’a gelen grup burada TGB tarafından düzenlenen “19 Mayıs Şöleniöne katılmak üzere içeri girdi.

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