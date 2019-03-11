Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan çocukların korkusu gözlerine yansıdı. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Levent Sapağı'na gelmeden, Etiler Mahallesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne iki kişi, TEM Otoyolu'ndan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola atlayan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birine otomobil çarptı. Metrelerce savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer kişiye de Edirne istikametine gitmekte olan Selçuk Sayar'ın kullandığı 34 PB 2333 plakalı araç çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Selçuk Sayar ise polisi arayarak durumu bildiridi.

YOLA BAKTIKLARINDA BİR KİŞİYE DAHA ARAÇ ÇARPTIĞINI GÖRDÜLER

Sayar'ın kullandığı otomobilde babası eşi ve çocukları bulunuyordu. Sayar ailesi, kaza yaptıktan sonra durarak polisi aradı. Araçtan indiklerinde ise, kendi çarptıkları kişinin haricinde bir kişinin daha yerde hareketsiz yattığını gördüler.