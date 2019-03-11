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Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 00:36 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan çocukların korkusu gözlerine yansıdı. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Levent Sapağı'na gelmeden, Etiler Mahallesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne iki kişi, TEM Otoyolu'ndan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola atlayan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birine otomobil çarptı. Metrelerce savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer kişiye de Edirne istikametine gitmekte olan Selçuk Sayar'ın kullandığı 34 PB 2333 plakalı araç çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Selçuk Sayar ise polisi arayarak durumu bildiridi.

YOLA BAKTIKLARINDA BİR KİŞİYE DAHA ARAÇ ÇARPTIĞINI GÖRDÜLER
Sayar'ın kullandığı otomobilde babası eşi ve çocukları bulunuyordu. Sayar ailesi, kaza yaptıktan sonra durarak polisi aradı. Araçtan indiklerinde ise, kendi çarptıkları kişinin haricinde bir kişinin daha yerde hareketsiz yattığını gördüler.

ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI
İki otomobilin karıştığı kazada ölen kişiye çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Ölen kişiye birden fazla aracın çarptığı tahmin edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sayar'ın çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

POLİS GENİŞ BİR ALANA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş bir alana güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 200 metrelik alanda kaza izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, yolda bulunan araç parçalarını tek tek inceledi.

ARAÇTA BULUNAN ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI KORKU GÖZLERİNE YANSIDI
Selçuk Sayar'ın kullandığı otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. Selçuk Sayar ve ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun trafiğe sebep oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıBeşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıBeşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıBeşiktaş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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