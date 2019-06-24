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Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

İki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kadın sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Köprüsü Mecidiyeköy istikameti Beşiktaş sapağında, S.Z. yönetimindeki 34 AEZ 083 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyreden B.A. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpma sonucu S.Z. yönetimindeki araç savrularak devrildi. Kazada B.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ters dönen araçtan çıkarılan sürücü S.Z'nin durumunun iyi olduğu, yaralı B.A.'nın ise Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek taraflı olarak bir süre kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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15 Temmuz köprüsü Beşiktaş trafik kazası yaralı

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