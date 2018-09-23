Beşiktaş'ta trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki Mustafa B'nin idaresindeki 34 ZM 5372 plakalı minibüs, motorize polis ekibine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki polis memuru yere düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memurları, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum