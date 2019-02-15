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Beşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü. Kaza, saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Zincirlikuyu istikametinden gelen Eşper Ü.'nün kullandığı 34 ANH 055 plakalı otomobile Akçam Caddesi'ne döndüğü sırada Azerbaycan uyruklu Halil Hüseyinov'un kullandığı 34 BGB 230 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak önce trafik yön levhasına ardından da park halindeki 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 BGB 230 plakalı otomobili kullanan Halil Hüseyinov, Ayça Gül, Leyla Garibov ile Semanur Saltan yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazaya karışan araçlar da polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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