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Beşiktaş’ta trafik kazasında ticari taksi takla attı:2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 03:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla atarken arkadan gelen otomobil taksiye çarpmamak için tramvay hattının bulunduğu refüje çarptı.

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla atarken arkadan gelen otomobil taksiye çarpmamak için tramvay hattının bulunduğu refüje çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik sıkışıklığı yaşandı.
Olay, saat 01:30 sıralarında Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi Fındıklı tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeyken 34 TJC 85 plakalı ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Arkadan gelen 34 BKL 967 plakalı otomobil, ticariye taksiye çarpmamak için sola kırarak tramvay hattının bulunduğu refüje çarparak tramvay yoluna çıktı. Kazada taksi sürücüsü ve 1 yolcu hafif şekilde yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 2 kişi yara almadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çekici yardımıyla takla atan taksiyi kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde durma noktasına gelen trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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