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BEŞİKTAŞ'TA ÜNİVERSİTELİ MERT'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

Özgür EREN / İstanbul DHA Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartei günü, üniversiteli Mert Örener'in babası ile birlikte kaldırımda yürürken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Özgür EREN / İstanbul DHA

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartei günü, üniversiteli Mert Örener'in babası ile birlikte kaldırımda yürürken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Beşiktaş'ta üniversiteli Mert'in öldüğü kaza kamerada (1)Beşiktaş'ta üniversiteli Mert'in öldüğü kaza kamerada (1)
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