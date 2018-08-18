  -BEŞİKTAŞ'TA ÜNİVERSİTELİ MERT'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA
Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartesi günü, babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kaldı. Kazada Mert Örener, olay yerinde hayatını kaybederken babası ise yaralanmıştı.
KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğulun kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Kısa bir süre sonra cadde üzerinde hızla ilerleyen bir araç kontrolden çıkıp kaldırıma çıkıyor ve baba ve oğlu altına alıyor. Otomobil duvara çarparak geri savruluyor.
Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Baba ve oğlun kaldırımda yürümesi
-Hızla gelen aracın kaldırıma çıkması
-Baba ve oğlu altına alması
-Duvara çarparak savrulması
-Trafikte seyreden araçların durması
-Olayla ilgili babayla yapılan röportajlar
17.08.2018 - 23.38Haber Kodu : 180817252_I
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