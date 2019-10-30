Beşiktaş'ta vahşet... Evin bahçesindeki köpek kurşunlanarak öldürüldü

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta bir binanın bahçesindeki köpek tabancayla vurarak öldürdü. Bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri de binanın giriş katına isabet etti.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti.

KÖPEĞİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin ölmüş olduğunu gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Saldırının gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunan polis, 4 boş kovan buldu. Çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın kaçış anının görüntülerine ulaştı.