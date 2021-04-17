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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci

17.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi. Golcü oyuncu Aboubakar, uzun bir aradan sonra takımla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci

Ankaragücü karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, hafta içinde karşı karşıya geleceği Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Ankaragücü karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ise idmana katılmadı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda dün oynanan karşılaşmada oynayan isimler rejenerasyon idmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla antrenmana başlayıp, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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