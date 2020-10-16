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Beşiktaş’ta yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 04:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi.

Beşiktaş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş’in dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, dumandan etkilenerek dışarı çıkamadı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde mahsur kalan yaşlı kadın yangından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek en yakın hastaneye kaldırıldı.

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