Beşiktaş'ta yolun karşısına geçen motosikletli polislere minibüs çarptı: 2 polis yaralı

Hasan YILDIRIM -Taner YENER -Ersan SAN İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'TA yolun karşısına geçen motosikletli polis ekibine minibüs çarptı. Yaralı iki polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Meydanı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakır'ın kullandığı minibüs, yaya kaldırımından motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan polislere çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis yere savruldu. Yaralı polislerin yardımına vatandaşlar koştu.Yaralı polisler için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının kaza yaptığını duyan çok sayıda polis olay yerine geldi. Kısa sürede gelen ambulans yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan şoför Mustafa Bakır "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Yeşil ışık yanınca hareket ettim. Polisler yaya geçidinden geçiyordu, vurdum. Hızım da yoktu. Daha yeni kalkış yapmıştım. İnşallah bir şeyleri yoktur. Allah yardımcıları olsun.Kimse istemez böyle bir şey olsun" dedi. Kaza yapan şoför ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI



