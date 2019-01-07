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BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

  Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, otomobilin kırmızı ışıkta durmadığı iddiasında bulundu.
Kaza Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NC 1071 plakalı otomobil, Levent istikametine seyir halindeyken trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şule Tosun’a (45) çarptı. Kazada Şule Tosun yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı yakındaki bir kafeye götüren vatandaşlar ambulansın gelmesini bekledi. Kaza yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şule Tosun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobili kullanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİL KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Görgü tanıklarından Ümit Kulaksız, “Kırmızı ışık yandı, bütün araçlar kırmızı ışıkta durdu. Sürücü kırmızı ışıkta durmadı, direkt hanımefendiye çarptıö dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Kafedeki yaralı
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulansın gelmesi
-Yaralının ambulansa götürülmesi
-Araç sürücüsünün görüntüsü
-Görgü tanığıyla röp.
-Genel ve detaylar

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