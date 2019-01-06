HABER

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

  Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Görüntü dökümü:
------------------
-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Yaralının tedavi edilmesi

PARTNERDünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?Dünyanın en kan donduran Selfie'sini görmeye hazır mısınız?
Bolu Dağı'nda kar yağışıBolu Dağı'nda kar yağışı
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızı öldüren cani, Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

İstanbul'dan Didim'e gitmekte olan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Göbeklitepe'de Mart ayında turizm patlaması yaşanacak

Adana'da korkunç olay! Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Oğlunun yanında, eşini kafasına çekiçle vurup öldürdü

Avcılar'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Avcılar'da 79 adrese operasyon!

Sigara fiyatı 2019'da 3 lira olabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.