Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsünün aniden yola çıkması nedeniyle meydana zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza Barbaros Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park eden bir sürücü, daha sonra aniden yola çıktı. Beşiktaş yönüne ilerleyen 34 TDB 86 plakalı taksinin sürücüsü Muharrem Özcan, otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Trafiğe katılıp gözden kaybolan bu otomobile vurmaktan son anda kurtulan Özcan, yol kenarında park eden iş makinesine çarptı. Kontrolden çıkan taksi yola savrulurken, bu kez de, arkadan gelen Ömer Mert Kazankaya'nın kullandığı 16 K 7401 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sırasında kafasını cama vuran ve takside sıkışan Muharrem Özcan, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca çıkarıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Mert Kazankaya da hafif şekilde yaralanırken, arabada bulunan annesi Fadime ile babası Recep Kazankaya şok yaşadı. Sakinleşmek için yol kenarına oturan Fadime Kaya, yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşı döktü. Taksi sürücüsü Özcan, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, Barbaros Bulvarı'nda, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

