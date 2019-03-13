HABER

Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

Kazaya karışan minibüste bulunan deterjan kimyasallarıyla dolu bidonlar yola saçıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM oto yolu Edirne istikametinde seyreden İrem Ö’nün kullandığı 34 KRP 38 plakalı otomobil ile Ayhan Ş’nin kontrolündeki 34 YM 6948 plakalı minibüs, Ayazağa yol ayrımında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, içerideki deterjan bidonları yola saçıldı. Bu bidonlara çarpan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan otomobil sürücüsü İrem Ö’yü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Minibüs sürücüsü ile hasar alan diğer otomobilin sürücüsü ve yanlarındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle aynı istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların ve bidonların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Sarıyer'de kimyasal malzeme yüklü minibüse lüks otomobil arkadan çarptıSarıyer'de kimyasal malzeme yüklü minibüse lüks otomobil arkadan çarptı
Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Beşiktaş bidon Deterjan kimyasal polis zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: Yaralılar var

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi! Korkunç son!

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

Üvey babasını bu hale getirmişti! Kendisini böyle savundu

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.