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Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Kazaya karışan araçlardan birinde sanatçı Sibel Can ve oğlunun da bulunduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde biri minibüs 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçların birinde sanatçı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt'ün de bulunduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi.

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Barbaros Bulvarı Beşiktaş trafik kazası

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