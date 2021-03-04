Beşiktaş’taki denetimlerde mesafeye uymayan masalar kaldırıldı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kademeli normalleşme dönemine geçilmesi kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde esnaflara uyarılarda bulunan polis ve zabıta ekipleri işyerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masaları kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısındaki açıklamalarından kademeli normalleşme süreci tüm Türkiye’de başladı. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetimlerine de hız verildi. Bu kapsamda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde esnafa yönelik denetimler yaptı. Denetimler kapsamında polis ekipleri işletmecilere uyarılarda bulundu. Vatandaşların ise restoranlara girişte HES kodlarının kontrol edilmesi hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde işyerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masalar ise kaldırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.

