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Beşiktaş'taki izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta izinsiz gösteride Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isterken gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta izinsiz gösteride Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isterken gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 50 kişilik grup HDP Beşiktaş ilçe binasında, partinin 7. kuruluş yıl dönümü gerekçesiyle kutlama yapmak için toplandı.

Grup daha sonra ilçe binasından çıkıp Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto ederek, yürümek istedi.

Uyarılara rağmen slogan atarak yürümeye çalışan gruba polis tarafından müdahale edilirken, savcı talimatıyla 9 kişi gözaltına alındı.

"Terör Propagandası Yapmak ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan ve aralarında Küçükçekmece ve Şişli HDP ilçe eş başkanları ve Zeytinburnu HDP ilçe yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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gözaltı HDP izinsiz gösteri tutuklama

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