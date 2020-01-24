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Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda iki aracın karıştığı kaza, trafik akışında yoğunluğa neden oldu.

Barbaros Bulvarı'nda ilerleyen 34 UT 763 plakalı araç, sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği sırada, karşı sokaktan çıkan ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan dönerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, 3 şeritli yol üzerinde önlem alınarak trafik akışı tek şeridi indirildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluşurken, trafik akışı yan devrilen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Kaza trafik yoğunluğu

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