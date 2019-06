Beşiktaş’taki kazada kızını ve torunlarını kaybeden baba konuştu

“Adaletimize güveniyoruz”

Adalete ve hükümete güvendiklerini belirten Akçil, “Dileğimiz, hükümetimizin bir an önce mecliste bunu gündeme alıp ve bu failler hakkında ağır bir ceza hüküm getirmesini diliyoruz. Tabi ki adaletimize güveniyoruz. Amerika’da bir trafik ihlali yapan bir sürücü, ‘dur’ ihtarına uymadığı zaman polis silah ile susturabiliyor. Ama ne yazık ki burada 3 aileyi yok eden insan halen yakalanmıyor ve halen duyarsız bir ülkede yaşamaktayız. Hükümetimizden isteğimiz bir an önce bunların yakalanması ve cezalandırılmasıdır. Önce makas atarak ilerleyen şahsın arkasında babası ve arkadaşları bunları takip ederek kimi bulmuşlarsa hemen alıp kaçırıyor. Bunlar aynı suç ortağıdır. Bu örgütlü bir şey. Bunlar örgütlenmiş bir şekilde önlerine her gelen insanı yok ediyor. Biz olmayabilirdik ve bunlar başka ailelere de sebep vermiş olabilirlerdi. Çünkü bu kasten adam öldürmeye giriyor. Trafikte artık can güvenliği kalmadı. Nerede, ne zaman bizi öldürecekleri belli olmuyor. Bu yüzden bunların cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.