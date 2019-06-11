Beşiktaş’taki kazada kızını ve torunlarını kaybeden baba konuştu

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasının ardından kızı, 2 torunu ve bir de yeğeninin oğlunu toprağa veren ve 10 yakınının tedavisi devam eden merhume Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil, “Bunların kapkaççı, her türlü adam alma, gasp yapma, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma gibi suçlardan aranmakta olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bunlar sokaklarda tehlikeli birer canlı bomba gibiler” dedi.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasının ardından dün toprağa verilen anne Seyhan Özçelik ve 2 çocuğu için memleketleri Muş’un Hasköy ilçesinde taziye düzenlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seyhan Özçelik’in babası AK Parti Hasköy İl Genel Meclisi Üyesi Fetullah Akçil, bayram dönüşünde sevinçli bir günde çocuklarının Bursa’daki ablalarını ziyaret edip bayram dönüşü evlerine giderken İstanbul-Şişli köprü altında makas atan canilerin 3 yuvayı yıktığını söyledi.

“Bu acıyı Allah hiçbir Müslümana yaşatmasın”

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Fetullah Akçil, “Bu acıyı Allah hiçbir Müslümana yaşatmasın. Büyük bir acı. Evlat, torun, 5 yaşındaki, 3 yaşındaki, 1 yaşındaki bebekleri kaybettik. Bunları yaşamak lazım. Ülkemizde bu tür hadiseler çok yaşanmaktadır. Dileğimiz; iktidarımız, hükümetimiz, devletimiz artık bunlara bir ‘dur’ desin. Eğer bunlar hakkında bir yasal düzenleme getirilmezse ve bunlara ağır bir ceza uygulaması yapılmasa daha çok yuvalar yıkılacak. Çok masum insanlar, çok sefil çocuklar ne yazık ki arkadan cirit atarak, makas atarak gelip 1-2 aileyi yok ettikleri gibi başka aileleri de yok edebilirler” dedi.