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Beşiktaş’taki kazada kızını ve torunlarını kaybeden baba konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasının ardından kızı, 2 torunu ve bir de yeğeninin oğlunu toprağa veren ve 10 yakınının tedavisi devam eden merhume Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil, “Bunların kapkaççı, her türlü adam alma, gasp yapma, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma gibi suçlardan aranmakta olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasının ardından kızı, 2 torunu ve bir de yeğeninin oğlunu toprağa veren ve 10 yakınının tedavisi devam eden merhume Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil, “Bunların kapkaççı, her türlü adam alma, gasp yapma, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma gibi suçlardan aranmakta olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bunlar sokaklarda tehlikeli birer canlı bomba gibiler” dedi.
İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasının ardından dün toprağa verilen anne Seyhan Özçelik ve 2 çocuğu için memleketleri Muş’un Hasköy ilçesinde taziye düzenlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seyhan Özçelik’in babası AK Parti Hasköy İl Genel Meclisi Üyesi Fetullah Akçil, bayram dönüşünde sevinçli bir günde çocuklarının Bursa’daki ablalarını ziyaret edip bayram dönüşü evlerine giderken İstanbul-Şişli köprü altında makas atan canilerin 3 yuvayı yıktığını söyledi.

“Bu acıyı Allah hiçbir Müslümana yaşatmasın”
Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Fetullah Akçil, “Bu acıyı Allah hiçbir Müslümana yaşatmasın. Büyük bir acı. Evlat, torun, 5 yaşındaki, 3 yaşındaki, 1 yaşındaki bebekleri kaybettik. Bunları yaşamak lazım. Ülkemizde bu tür hadiseler çok yaşanmaktadır. Dileğimiz; iktidarımız, hükümetimiz, devletimiz artık bunlara bir ‘dur’ desin. Eğer bunlar hakkında bir yasal düzenleme getirilmezse ve bunlara ağır bir ceza uygulaması yapılmasa daha çok yuvalar yıkılacak. Çok masum insanlar, çok sefil çocuklar ne yazık ki arkadan cirit atarak, makas atarak gelip 1-2 aileyi yok ettikleri gibi başka aileleri de yok edebilirler” dedi.

“Adaletimize güveniyoruz”
Adalete ve hükümete güvendiklerini belirten Akçil, “Dileğimiz, hükümetimizin bir an önce mecliste bunu gündeme alıp ve bu failler hakkında ağır bir ceza hüküm getirmesini diliyoruz. Tabi ki adaletimize güveniyoruz. Amerika’da bir trafik ihlali yapan bir sürücü, ‘dur’ ihtarına uymadığı zaman polis silah ile susturabiliyor. Ama ne yazık ki burada 3 aileyi yok eden insan halen yakalanmıyor ve halen duyarsız bir ülkede yaşamaktayız. Hükümetimizden isteğimiz bir an önce bunların yakalanması ve cezalandırılmasıdır. Önce makas atarak ilerleyen şahsın arkasında babası ve arkadaşları bunları takip ederek kimi bulmuşlarsa hemen alıp kaçırıyor. Bunlar aynı suç ortağıdır. Bu örgütlü bir şey. Bunlar örgütlenmiş bir şekilde önlerine her gelen insanı yok ediyor. Biz olmayabilirdik ve bunlar başka ailelere de sebep vermiş olabilirlerdi. Çünkü bu kasten adam öldürmeye giriyor. Trafikte artık can güvenliği kalmadı. Nerede, ne zaman bizi öldürecekleri belli olmuyor. Bu yüzden bunların cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bunlar sokaklarda tehlikeli birer canlı bomba gibiler”
Kazaya sebebiyet verenlerin sokaklarda tehlikeli birer canlı bomba gibi olduklarını anlatan Akçil, “Basında duyduğumuz kadarıyla bunlar kapkaççı, her türlü adam alma, gasp yapma, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma gibi suçlardan aranmakta olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bunlar sokaklarda tehlikeli birer canlı bomba gibiler. Bu insanlar ülkemize büyük zararlar verirler. Bir an önce bunlara yasal bir işlem yapılması lazım. Türkiye’de bunlar 5 gün cezaevine giriyor, besleniyor 6. günde serbest bırakılıyor. Kasti ölümlere sebep veren bu insanlar halen yakalanmamış ve sokaklarda dolaşıyorsa ve bu işi yapan şahsın babası arkadan onu takip ederek onu alıp kaçırıyorsa, bunlar aynı suç ortağıdır. Bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilip en ağır cezalara tabi tutulması lazım diye düşünüyorum. Takdir adaletindir. Biz adaletimize güveniyoruz. İnşallah bir an önce yakalanıp bizim de acımıza su serpmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

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