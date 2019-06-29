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Beşiktaş’taki kazanın ardından akıllara durgunluk veren karışıklık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde meydana gelen 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü trafik kazasından günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde meydana gelen 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü trafik kazasından günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Toprağa verilen 9 yaşındaki Hiranur’un aslında yaşadığı, yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnur’un ise hayatını kaybettiği anlaşılması ile aileler şok yaşadı.
Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde trafik magandalarının TEM otoyolunda makas atarak ilerlemesi nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8) ve Nurullah Eray’ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) öldüğü açıklanırken, Nurullah Eray’ın kızı Gülnur’un (8) ağır yaralandığı açıklandı. Cenazeler Muş ve Bitlis’e götürülerek defnedildi. Kazadan kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan kızının iyileşmesi için her gün dualar etti.
"Dayı ben Hiranur’um”
Kazadan günler sonra hastaneden baba Eray’a, kızının uyandığı, solunum cihazından ayrıldığı ve onu görmeye gelebileceğini ileten bir haber geldi. Hemen hastanenin yolunu tutan baba, kızının yanına gelerek "Gülnur ben geldim yavrum" dedi. Çocuktan gelen "Dayı ben Hiranur’um” yanıtı ile herkes adeta şoke oldu.Kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba İlhan Özçelik, toprağa verdiği sandığı kızına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Yaşadığını sandığı kızının iyileştiği haberiyle mutlu olan Nurullah Eray, kızının öldüğünün anlaşılmasıyla büyük dram yaşadı.
Olayla ilgili konuşan baba İlhan Özçelik, “Kızımı görmeye geldim. Bayağı kırıklık var, ayağı kırık, diz kemikleri kırık. Çok acıyorum çok acı çekiyorum. Bu devlet o adamı tutsun. Ailemizi yıktı. Nurullah da kızı olarak biliyordu. Benim kızım uyandı,ben İlhan’ın kızıyım dedi. Ben Manisa’daydım. Hiranur yaşıyor dediler, nasıl yaşıyor dedim. İstanbul’ geldim. Kızımı gördüm çok acı çektim. O da benim kızım o da benim kızım. İkisi de benim kızım gibi, acımız aynı” dedi.

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