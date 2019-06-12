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Beşiktaş'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın, Hakkari'de yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın, Hakkari'de yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 'PKK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli teröristin yakalandığı belirtilerek, "Söz konusu teröristin 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Beşiktaş'taki saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri yakalandı

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