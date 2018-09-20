Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 10 Ekim 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Mustafa Çakar, bir önceki celse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevap verildiğini ifade ederek, "Gelen yazıda 38 kişi hakkında olayla ilgili olarak bomba temini ve bağlantısının olduğuyla ilgili bir soruşturma yürütülmektedir. Bu soruşturmanın tamamlandıktan sonra bu dosyamızla birleştirilme ihtimaline binaen mütalaa almayacağız." dedi.

Duruşmada, söz alan müştekiler, olayla ilgili her şeyin aydınlatılmasını ve şehitlerin kanlarının yerde kalmamasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.