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Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi - Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan sanık Mustafa Demir'in tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Akyüz, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Mahkeme başkanı, sanık Akyüz’e "Tutuksuz sanık Hamit Değirmenci, sana ait olan markete gelmiş. Burada, kendisine daha önce bildirilen 'Hacı Amca' parolasını kullanmış. Sen de elinle marketin bodrumunu işaret etmişsin. Değirmenci, gösterdiğin yerden bir çanta almış. Bu çantada kalaşnikof tüfek, yüzlerce mermi, şarjör, ateşli silah dürbünü ve zaman ayarlı elektronik alet olduğunu tespit edilmiş. Ayrıca Gülşen Bahadır adlı kişiden ele geçirilen evraklarda bu hususlara, senin marketinin adresine ve 'Hacı Amca' parolasıyla seninle irtibata geçileceği bilgilerine rastlanmış. Bu konudaki savunman nedir?" diye sordu.

Sanık Akyüz, soruya "Hepsi uydurma, yalan, iftira. Bunlarla hiçbir ilgim yoktur. Olsaydı parmak izim ya da dükkanımdaki kamerada görüntüler çıkardı. Benim okuma yazmam yoktur. Bu dükkanı 2016’nın Ağustos ayında devraldım. Polis 2017 yılının Temmuz ayında evime operasyon düzenleyip beni aldı. Suçum neydi bilmiyordum. Emniyette bana çeşit çeşit fotoğraflar gösterdi. Hiçbirini tanımadım. Dosyam gelince suçumu gördüm. Şok oldum. Kimse bana gelip bir şey vermedi, ne benim dükkanıma geldiler ne de gittiler. Tahliyemi, beraatimi ve dosyamın ayrılmasını istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Hamit Değirmenci’yi de sanık kürsüsüne çağırarak, daha önce ifadesinde belirttiği gibi parola söyleyerek çantayı aldığı kısık sesli market sahibinin, sanık Mehmet Akyüz olup olmadığını teşhis etmesini istedi. Değirmenci, hatırlayamadığını ve teşhiste bulunamayacağını öne sürerken, sanık Akyüz de Değirmenci’yi tanımadığını iddia etti.

Sanık Akyüz, ikametinden ele geçirilen ruhsatsız tabancayı neden bulundurduğunun sorulması üzerine, kendisine karşı daha önce gasp girişiminde bulunulduğunu ve bu nedenle kuru sıkı tabanca aldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, bir önceki celse hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Mustafa Demir’in tutuklanmasına hükmederek, duruşmayı yarına erteledi.

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