Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

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Dava dosyasına giren evrakları okuyan mahkeme başkanı, saldırıda yaralanan ve tedavisi süren polis memuru Muammer Ateş'in şehit düştüğüne dair hastaneden ölüm raporu gönderildiğini belirtti. Daha sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 23 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Bazı müşteki ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yanında gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılanması sürüyor.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan mütalaada, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği kaydedildi.

- ''Olayın asıl faili 5 sanık''

Savcılığın mütalaasında, sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın bombalı saldırı olayının asli faili konumunda oldukları değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, 26 sanık için "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, bu sanıklar arasından Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.