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Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yakınında gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatlarının, bir önceki duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunmaları soruldu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederken, tutuklu sanık Zozan Kutum, Kürtçe tercüman eşliğinde esasa ilişkin savunma yaptı.

Kutum'um örgütsel savunma yapması ve terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ifadeler kullanması üzerine salonda bulunan şehit yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, üzerine atılı suçlamalara yönelik savunma yapması konusunda sanığı uyardı

Duruşma, Kutum'un savunmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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