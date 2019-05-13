HABER

Beşiktaş'taki terör saldırısı davası; sanıklar son savunmalarını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları alınıyor.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları alınıyor. Öte yandan terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğuna ilişkin belge de mahkemeye ulaştı. 23 TUTUKLU SANIK DURUŞMAYA KATILDI İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Mayıs 2019'da şehit olduğunu, hastaneden gönderilen ölüm belgesinin mahkemeye ulaştığını açıkladı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından, söz alan Cumhuriyet Savcısı, geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Duruşma, sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. MÜTALAA Cumhuriyet Savcısı 20 Şubat'ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, 26 sanığın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 26 sanık arasından yer alan ve olayının asli faili konumunda oldukları değerlendirilen 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Bu 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs’’, "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme" ve "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi talep edilmişti. 21 SANIĞIN EYLEME YARDIM ETTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ Mütalaada, 21 sanığın bu eyleme yardım ettiği belirtilmişti. 21 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye yardım etme", “Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep edilmişti. Öte yandan bazı sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli madde bulundurmak’’ suçlarından cezalandırılması talep edilirken, 2 sanığın da dosyasının ayrılması istenmişti.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuşTarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş
Dünyanın en büyük yeraltı şehri turizme kazandırılıyorDünyanın en büyük yeraltı şehri turizme kazandırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Adana'da polisin şehit edildiği saldırıyı organize eden Faruk Dursun yakalandı

Hain saldırıyı organize etmişti! Özel ekip tarafından yakalandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.