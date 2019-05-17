Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar açıklandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

4 SANIĞA 47'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Tutuklu sanıklar Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, bu 4 sanığı "Tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli madde bulundurmak", "Kamu malına zarar verme" ve "Mala zarar verme" suçlarından da toplam 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verdi.