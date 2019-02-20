Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davasındaki mütalaada, 5 sanığın olayın asli faali konumunda, 21 sanığın ise bu eyleme yardım eden sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan mütalaada, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği kaydedildi.

- ''Olayın asıl faali 5 sanık''

Savcılığın mütalaasında, sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın bombalı saldırı olayının asli faali konumunda oldukları değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, 26 sanık için ‘’devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, bu sanıklar arasından Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın hayatını kaybeden 39’u emniyet mensubu 46 kişiyi ’’tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.