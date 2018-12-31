Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin ikinci iddianame hazırlandı

Özden ATİK / İstanbul, DHA - İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. İddianamede, Binali Yıldırım, Burak ve Bilal Erdoğan ile Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem yapmak için keşif istihbarat çalışması yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 401 sayfalık iddianamede, saldırıda şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi maktul, saldırıda yaralanan ve zarar gören 265 kişi müşteki, 22'si tutuklu 40 şahıs da "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, saldırıyı organize ettiği tespit edilen şüpheli Zozan Kutum'un "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 46 kişiyi "Kasten öldürme" suçlarından 47 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", 245 kez "Kasten öldürmeye teşebbüs", 25 kez "Mala zarar vermek" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 5 bin 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, diğer şüpheliler hakkında 15 yıldan 5 bin 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi. İddianame, daha önce aynı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi.

KİRİL ALFABESİNDEN ŞİFRELİ NOTLAR BULUNMUŞ

İddianamede, şüpheli Zozan Kutum'un ikametinde yapılana aramalarda çok sayıda doküman ele geçirildiği, bu dokümanlardan kahverengi bir not defteri içerisinde Kiril alfabesine karşılık gelen Latin alfabesini gösteren şifre tablosu bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Kutum'dan ele geçen dokümanlardaki kişilerle ilgili de incelemelerde, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu bazı komutanlara yönelik eylem, suikast veya sabotaj türü eylem için keşif istihbarat çalışması amaçlı bilgi toplandığının anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan'ın ismi ve ortağı olduğu şirket isimlerinin bulunduğu dokümanlarda, Bilal ve Burak Erdoğan'a yönelik suikast veya sabotaj türü eylem yapmak için keşif istihbarat çalışmasının yapıldığı da belirtildi. MAÇ LİSTESİ TUTMUŞLAR

Şüpheliden ele geçirilen not defterinde yapılan incelemede, "Galatasaray-Bursaspor, Beşiktaş- Medipol Başakşehir, Fenerbahçe- Beşiktaş, Kasımpaşa-Galatasaray, Galatasaray-G. Antep, Kasımpaşa- Beşiktaş, Fenerbahçe- Gençlerbirliği, Fenerbahçe- Zorya Luhansk" ibarelerinin bulunduğu, şüpheli Kutum'un 2016 yılının Kasım ayı ortalarından, Aralık ayının son günlerine kadar kentte oynanacak Süper Lig maçlarının tarih ve oynanma saatlerini not aldığına da dikkat çekildi.