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Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu. Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş (31), yaklaşık 2.5 yıldır Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Polis memuru Muammer Ateş, 6 Aralık 2018'de Vazife malülü olarak emekli olduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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