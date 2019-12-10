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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi anıldı.

Tokat Onbeşli Torunları Derneğince saldırının yaşandığı yerde düzenlenen anmaya katılanlar, Çanakkale Savaşı dönemine ait askeri üniformaları giyerek nöbet tuttu.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yanında gerçekleştirilen saldırıda emniyet mensubu ve sivillerin şehit olduğunu hatırlattı.

Gümüş, "3 yıldır buraya geliyoruz Çanakkale ruhuyla. Burada onların ruhu için 2 saat nöbet tutuyoruz. Nöbetimizin sonunda dua ederek buradan ayrılacağız." diye konuştu.

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Beşiktaş istanbul şehit

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